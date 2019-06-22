РИАМО – 22 июн. У российской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной случился приступ бронхиальной астмы, после чего была вызвана скорая помощь, сообщает РЕН ТВ.

«По предварительным данным, у нее случился приступ бронхиальной астмы. Она почувствовала удушье, после чего вызвала скорую», - отмечается в материале.

Медики оказывают актрисе первую помощь, решается вопрос о госпитализации.

Лидия Федосеева-Шукшина родилась в Ленинграде 25 сентября 1938 года. Актриса известна по ролям в фильмах «12 стульев», «Хождение по мукам», «Петербургские тайны», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и другим.

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