РИАМО - 22 июн. Открытие нового участка Сокольнической линии метро позволит жителям новой Москвы быстро добираться не только в центр города, но и к новым социальным объектам в ТиНАО, например, до одного из крупнейших медицинских комплексов в Коммунарке, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Построенная станция «Ольховая» открыла для жителей ТиНАО самый короткий и удобный путь к крупнейшему медицинскому комплексу в Коммунарке, который мы сейчас активно строим. Дорога по специально проложенной к нему пешеходной дорожке займет всего несколько минут», – отметил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, рядом с больницей уже обустроены остановки наземного общественного транспорта и развивается улично-дорожная сеть.

«Одновременно с новым участком метрополитена мы открыли движение по улично-дорожной сети на территории АДЦ «Коммунарка» общей протяженностью 4 километра, обеспечив тем самым возможность подъезда и подходов к станции метро, префектуре и больнице», – добавил Хуснуллин.

Больница в Коммунарке станет первым многопрофильным стационаром для оказания специализированной помощи и одним из крупнейших в России по своим характеристикам медицинским комплексом. До конца года планируется ввести первые четыре корпуса медцентра – палатный, лечебно-диагностический, вспомогательный и патологоанатомический.

Площадь четырех зданий превысит 86 тысяч квадратных метров. Пять корпусов второй очереди планируется ввести до конца 2020 года: амбулаторный, детский, инфекционный, роддом и подстанцию скорой помощи.

20 июня мэр Москвы Сергей Собянин открыл четыре станции Сокольнической линии метро в ТиНАО: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Также «красную» линию метро продлят до деревни Потапово новой Москвы до конца 2022 года, работы проведут в соответствии с программой развития столичного метрополитена.

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