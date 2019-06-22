РИАМО - 22 июн. На территории столицы в субботу ожидается сильная жара, воздух может прогреться до 33 градусов, москвичам рекомендовали пить больше воды и избегать перегрева, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, днем 22 июня в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-33 градуса. В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Москве рекомендует избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды», - говорится в сообщении.

Также спасатели советуют соблюдать правила безопасности при нахождении на водных объектах и лесопарковых зонах.

Пожарно-спасательный гарнизон столицы усиливает количество патрулей и частоту патрулирования лесопарковых зон в связи с установившейся жаркой погодой на территории столицы. Свыше 1,4 тысячи сотрудников территориального пожарно-спасательного гарнизона столицы и добровольных пожарных и спасателей проводят патрулирование лесопарковых зон и водоемов по более чем 200 маршрутам.

Отдыхающим разъясняют правила пожарной безопасности, а также напоминают о запрете разведения открытого огня на территории города и правила безопасности на водных объектах.

«Созданы мобильные патрули на велосипедах и электрокарах, оснащенные средствами для оказания первой помощи и первичного пожаротушения. В ходе патрулирования сотрудники спасательного ведомства и добровольцы также оказывают консультативную помощь населению по вопросам безопасности жизнедеятельности», - добавляется в материале.

Кроме того, по границам участков лесопарковых зон организовано выставление 13 временных подвижных постов из числа сводных отрядов по тушению природных пожаров комплекса городского хозяйства. Мониторинг с воздуха проводят вертолеты ГКУ «Московский авиационный центр» и 26 беспилотных летательных аппарата.

«На водных объектах города Москвы в усиленном режиме обеспечивают безопасность людей более 120 спасателей ГКУ «Московская городская поисково-спасательная служба» и сотрудников ГИМС МЧС России по городу Москве. В особо жаркий период группировка усилилась до 250 общественных спасателей», - уточняется в сообщении.