РИАМО - 22 июн. На Хохловской площади в центре Москвы правоохранители задержали около 20 человек за распитие алкогольных напитков, сообщает «Интерфакс».

«Около 22:30 сотрудники ОМОНа задержали порядка 20 человек в районе метро «Китай-город» в Москве за распитие алкоголя», - сказал информированный источник.

Также СМИ сообщают, что на всех задержанных на Хохловской площади будут составлены протоколы о нарушении административного кодекса.

В данном месте, называемом москвичами «Ямой», часто собирается молодежь и распивает алкоголь.

Вместе с правоохранителями на Хохловскую площадь вечером 21 июня пришли активисты движения «Лев против», выступающие за здоровый образ жизни, в частности, против алкоголя.