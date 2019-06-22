РИАМО - 22 июн. Мужчина выстрелил в своего оппонента из газового пистолета во время конфликта на Ярцевской улице в столице, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«На Ярцевской улице между гражданами произошел конфликт, в ходе которого один мужчина выстрелил в другого из газового пистолета. Пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что стрелявший скрылся с места происшествия. В настоящее время полиция разыскивает злоумышленника.

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