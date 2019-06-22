РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 июн. Более 2 тысяч выпускников подмосковной Балашихи станцевали вальс и исполнили флешмоб на общегородском выпускном балу, который прошел на главной городской площади перед Ледовым дворцом «Арена «Балашиха», глава Балашихи Сергей Юров вручил муниципальные премии 45 выпускникам, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Выпускной бал прошел в пятницу на площади у Ледового дворца и длился более двух часов. На балу школьники станцевали выпускной вальс вместе с педагогами и исполнили флешмоб.

«Дорогие выпускники! Сегодня для вас действительно особенный день. Уверен, что он навсегда останется в вашей памяти. Этот день олицетворяет все те труды, которые вы вложили в знания, окончили школу, получили диплом. Каждый девятый выпускник в 2019 году закончил школу с золотой медалью. Это достойный результат - лучший в Московской области», - сказал Юров.

Он пожелал более 2 тысячам выпускников городского округа из 51 школы успехов в той жизни, которая их ждет впереди, найти в ней свое место, верных друзей, любимых людей, свое призвание, профессию, которой можно посвятит всю жизнь.

«Как сказал наш губернатор Андрей Воробьев, главное - идти только вперед и никогда ничего не бояться, никогда не оборачиваться назад. С праздником!» - заключил Юров.

Глава Балашихи вручил 45 выпускникам муниципальную премию за высокие достижения в области образования, науки, культуры, искусства, журналистики и спорта.

Семи выпускникам он также вручил дипломы Московской областной думы за активное участие в реализации программы ученического самоуправления «Юность 21 века» и большой вклад в развитие молодежного парламентаризма в Московской области.

На празднике выпускники и педагоги закружились в школьном вальсе и поучаствовали в флешмобе. Также во время бала прошло выступление группы поддержки «Черри» хоккейного клуба «Авангард» и выступление известного рэп-исполнителя CYGO. Выпускники тепло приняли исполнителя и пели вместе с ним любимые песни. Во время концерта по просьбе выпускников исполнитель записал видео на их смартфоны.

«Мне очень нравится выступать на выпускных, потому что вы - самая теплая аудитория, которая только может быть», - отметил CYGO.

Завершился бал выпускников праздничным салютом, который длился более 10 минут.

Всего в 2019 году в Балашихе школу закончили 2160 школьников. Из них 235 получили медаль «За особые успехи в учении» и аттестат с отличием.