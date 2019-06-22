РИАМО - 22 июн. В субботу утром в столичных аэропортах «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» отменили и задержали 25 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во «Внукове» задержали три рейса и два отменили. В «Домодедове» задержаны 10 рейсов, отменены восемь. В аэропорту «Шереметьево» задержали два рейса.

В подмосковной воздушной гавани «Жуковский» задержек и отмен рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.

На территории Москвы и Подмосковья в субботу ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь и гроза, воздух днем прогреется до плюс 32 градусов.