РИАМО - 22 июн. Компания «Газпром» разработает новую дивидендную политику до конца текущего года, а в 2020 году на ее основе планируется осуществлять выплаты, сообщает ТАСС.

«Дивидендная политика будет разработана до конца 2019 года. В 2020 году дивиденды планируется выплатить на основе новой политики», - говорится в презентации компании.

Начальник департамента «Газпрома» Александр Иванников сообщал, что компания может за 2-3 года выйти на планку выплат в 50% чистой прибыли по МСФО. В середине мая правление «Газпрома» пересмотрело рекомендацию по размеру дивидендов за 2018 год. На годовом собрании рекомендовано утвердить дивиденды за прошлый год в размере 16,61 рубля на акцию (более чем вдвое выше, чем по итогам 2017 года, и самые высокие за всю историю компании).

Так, Росимуществу принадлежит 38,4% акций «Газпрома», государственному «Роснефтегазу» - 10,97%, «Росгазификации» - 0,89%.

«Корректировки чистой прибыли будут приходиться на неденежные статьи, при этом дивиденды не будут привязаны к абсолютным значениям прошлого года», - уточняется в материале.