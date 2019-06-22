РИАМО - 22 июн. Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли во время строительных работ в СНТ «Теплотехник» городского округа Красногорск, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«21 июня в 15:05 от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Красногорск в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении снаряда времен ВОВ при проведении строительных работ по адресу: городской округ Красногорск, рабочий поселок Нахабино, СНТ «Теплотехник», - говорится в сообщении.

Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами Красногорского ОВД. Подана заявка на уничтожение боеприпаса силами министерства обороны РФ на субботу.