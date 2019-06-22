РИАМО - 22 июн. В подмосковной Балашихе из реки Пехорка спасатели достали тело утонувшего человека, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 16:30 21 июня от ЕДДС городского округа Балашиха в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение о том, что из реки Пехорка силами расчета ПСО-10 ГКУ МО «Мособлпожспас» был извлечен пострадавший», - говорится в сообщении.

Человек утонул в месте, которое не было оборудовано для купания.