РИАМО - 22 июн. В подмосковной Балашихе из реки Пехорка спасатели достали тело утонувшего человека, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.
«В 16:30 21 июня от ЕДДС городского округа Балашиха в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение о том, что из реки Пехорка силами расчета ПСО-10 ГКУ МО «Мособлпожспас» был извлечен пострадавший», - говорится в сообщении.
Человек утонул в месте, которое не было оборудовано для купания.
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