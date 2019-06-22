РИАМО - 22 июн. В городском округе Лосино-Петровский произошел пожар в двух смежных квартирах на площади 52 квадратных метра, в результате возгорания четыре человека пострадали, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 11:36 21 июня от очевидца на пульт диспетчера ЦППС Щелковского МПСГ поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома по адресу: городской округ Лосино-Петровский, улица Первомайская, дом 7.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение двух смежных квартир на восьмом этаже. В 11:48 РТП-1 объявил ранг пожара №1-БИС. В 12:10 – локализация пожара на площади 52 квадратных метра. В 12:23 – ликвидация открытого горения. В 15:24 – полная ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

По лестничным маршрутам проводилась эвакуация жителей в количестве 15 человек, из них пять детей. В результате пожара пострадали четыре человека (детей нет), с отравлением продуктами горения они доставлены в ЦГБ Лосино-Петровского.