РИАМО - 22 июн. На территории Москвы и Подмосковья в субботу ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь и гроза, воздух днем прогреется до плюс 32 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем погоду в Московском регионе будет определять малоградиентное барическое поле. По сведениям метеобюро Москвы и области сегодня, 22 июня, при переменной облачности максимальная температура воздуха в Москве прогреется до 30-32, по области 27-32 градуса, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, сопровождающиеся кое-где грозами», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Геомагнитный фон в субботу прогнозируется спокойный. Содержание кислорода в воздухе ожидается ниже нормы.

«Душная и жаркая погода неблагоприятна прежде всего для тех, кто страдает хронической легочной и сердечной недостаточностью, а также для людей с заболеваниями сахарным диабетом, ожирением, бронхиальной астмой. У них уличный зной может спровоцировать развитие обезвоживания или появление отеков. Даже у здоровых людей могут наблюдаться недомогания, слабость, сонливость, головные боли, головокружение», - добавляется в материале.

Специалисты отмечают, что всегда следует иметь под рукой средства первой помощи, салфетки, пропитанные нашатырем, валидол и, конечно же, воду, по возможности принимать душ, стараться меньше находиться на солнце. Для прогулок следует выбирать ранние утренние или вечерние часы.