РИАМО - 21 июн. После открытия новых станций метрополитена в ТиНАО изменены 23 маршрута наземного транспорта, которые подвозят пассажиров к Сокольнической линии, говорится в сообщении департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Также маршрут поменял автобус №804 в новой Москве.

«Всего 150 автобусов работают в районе нового участка метро. В метрополитене введен новый график движения поездов, благодаря которому равномернее распределится пассажиропоток. Также возле станций «Филатов Луг», «Прокшино» и «Коммунарка» для автомобилистов заработали перехватывающие парковки на 3,7 тысяч мест», – отмечается в сообщении.

Для пассажиров обустроили новые остановки. Подробнее об изменениях можно узнать на сайте ГУП «Мосгортранс».

Также изменился график движения поездов «красной» ветки. Здесь введено зонное движение: часть составов едут в сторону центра от «Коммунарки», а часть – запускают на линию от станции «Саларьево».

Ожидается, что теперь на станции «Саларьево» будет свободнее на входе, так как жители новой Москвы будут начинать свою поездку на метро от открывшихся станций. Ожидаемое снижение количества входящих – не менее 15%.

«К концу года на Сокольнической линии запустят ещё 15 новых поездов «Москва». После этого на линии будет курсировать 27 самых современных составов. Они придут на смену составам серии «Номерной»», – отметили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

В новых поездах будет сквозной проход, климатические системы, интерактивные схемы метро для построения маршрутов и USB-порты для зарядки гаджетов.

В пятницу после открытия участка Сокольнической линии, на паркингах у новых станций свои автомобили оставили около 400 водителей. До 1 октября эти стоянки работают бесплатно. Дальше они начнут работать в режиме перехватывающих парковок – при совершении двух поездок на метро оплачивать парковку автомобиля не нужно. Там также есть велопарковка.

С открытием новых станций существенно улучшится транспортное обслуживание жителей и работающих в поселениях Московский и Сосенское ТиНАО.

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