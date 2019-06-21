РИАМО - 21 июн. Разрешение на ввод в эксплуатацию получил экспериментальный корпус лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований в Дубне, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

«По итогам ввода объекта будут открыты новые химические элементы, произведен синтез элементов. Кроме этого, ученые планируют новые открытия и разработки. Приятно отметить, что благодаря успешному взаимодействию сотрудников научно-исследовательской организации с ЦСС возведен такой высокотехнологический объект», – отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Площадь объекта составляет 5,3 тысячи квадратных метров. Инвестиции – 870 миллионов рублей. В корпусе будут работать дополнительно 15 человек.

Институт ядерных исследований создан в целях объединения усилий научного и материального потенциала государств-членов института для изучения фундаментальных свойств материи. За 60 лет выполнен широкий спектр исследований и подготовлены научные кадры высшей квалификации для стран-участниц.