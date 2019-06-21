РИАМО – 21 июн. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, ректором мастерской управления «Сенеж» Алексеем Каспржаком и активистами-экологами выпустили карпов в озеро Сенеж, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Экологическая акция состоялась во время проверки готовности инфраструктуры федерального проекта мастерская «Сенеж» платформы АНО «Россия – страна возможностей», открытого в Солнечногорске. Здесь состоится всероссийский молодежный форум «Территория смыслов», за лето он примет более 6 тысяч участников.

«Главная задача, которую поставил президент – создать условия для развития и творческой реализации, а это можно сделать только совместно. Я хочу поблагодарить губернатора и администрацию Московской области за партнерское отношение», – заявил Кириенко.

Он подчеркнул, что важно, чтобы с самого начала центр был полностью интегрирован с Солнечногорском.

«Если вы обсуждаете, как надо развивать социальную сферу, – это одно, а если встаете из-за парты и идете в реальные соцучреждения – это другой опыт, понимание и качество. Центр должен быть открытым для жителей города и давать возможность тем, кто обучается, принимать реальное участие в решение проблем Солнечногорска и Подмосковья. Это такой совместный проект федерального центра и руководства Подмосковья», – уточнил Кириенко.

Мастерская открыта в рамках нацпроекта «Образование» в обновленном пансионате «Сенеж».

В планах – строительство нового здания для 1,5 тысяч слушателей и создание инфраструктуры для обучения, спорта, креативной деятельности.

«Для нас большая честь быть партнерами федерального проекта. Огромное количество молодежи будет приезжать сюда, чтобы обогатиться идеологически и интеллектуально, познакомиться и наладить новые связи», – подчеркнул Воробьев.

Губернатор Московской области пояснил, что регион вносит свою скромную лепту, чтобы было комфортно и безопасно.

«Уверен, ребятам здесь понравится не только форма, но и содержание. Сюда приедут ведущие политики, интересные лидеры, которые могут поделиться своим опытом и историей успеха», – заключил он.