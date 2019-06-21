РИАМО – 21 июн. В столице организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования мужчины на станции «Коломенское» Павелецкого направления МЖД, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным, в пятницу в 18:05 мужчина 1987 года рождения при попытке взобраться на платформу станции «Коломенское» был травмирован проходящим электропоездом сообщением «Барыбино - Москва».

«От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия», – отмечается в сообщении.

В ходе проверки следователями будут установлены все обстоятельства происшедшего, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

«Следственное управление в очередной раз призывает граждан быть бдительными на объектах транспортной инфраструктуры и соблюдать правила безопасности!» – заключается в сообщении.