РИАМО – 21 июн. Следователи проверят информацию из СМИ о нахождении двух малолетних детей в ненадлежащих условиях на северо-востоке Москвы, сообщила РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

Из информации, распространенной в СМИ, следует, что сотрудниками правоохранительных органов в квартире, расположенной на северо-востоке Москвы, обнаружены двое малолетних детей в непригодных для проживания условиях.

«По данному факту Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве незамедлительно организована доследственная проверка», – сказала собеседник агентства.

Она уточнила, что следователи проверят все изложенные в публикации факты.

«Проводятся необходимые проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – резюмировала Иванова.