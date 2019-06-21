РИАМО – 21 июн. На III Форуме социальных инноваций регионов международные эксперты из США, Бутана и Греции высоко оценили проект «Московское долголетие», они познакомились с его основными направлениями во время экскурсии по стенду «Парк долголетия», где посетили открытые уроки по танцам, английскому языку и информационным технологиям, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Проект «Московское долголетие» стартовал в марте 2018 года и на данный момент в нем принимают участие около 160 тысяч представителей старшего поколения.

«Московское долголетие» – это великолепный, замечательный проект, который очень важен для людей старшего поколения. Это одна из лучших практик, которую мы можем наблюдать в международном сообществе, и очень важно, чтобы Москва делилась опытом его реализации. Должна быть создана международная конвенция, для того чтобы другие страны знали о такой программе и могли перенять ваш опыт», – сказал председатель рабочей группы открытого состава по проблемам старения Организации Объединенных Наций Мартин Гарсия Моритан.

На площадке «Парк долголетия» за три дня работы форума провели 109 открытых мастер-классов для людей старшего поколения, в них приняли участие 1750 человек.

«На интерактивных стендах этой площадки 1453 человека прошли тест на долголетие – все они получили фотографию с изображением самих себя в старости. Кроме того, на пленэре пожилые люди нарисовали более 120 картин. Там же они занимались спортом. Самый длинный сет по настольному теннису, например, длился три часа, его провела участница «Московского долголетия», которой 82 года», – добавляется в сообщении.

Основателя проекта «Мост поколений» Хорста Крумбаха (Германия) впечатлило, какие концепции в социальной сфере разрабатываются в Москве.

«Я поражен тем, как развивается проект «Московское долголетие» и сколько вы делаете для старшего поколения в столице. Конечно, мы хотели бы перенимать опыт Москвы и заинтересованы в том, чтобы внедрять эффективные проекты, которые увидели сегодня на форуме», – подчеркнул эксперт.

Американский путешественник, писатель, автор книг «Голубые зоны» и «Правила долголетия» Дэн Бюттнер, выступая на III Форуме социальных инноваций регионов, высоко оценил проактивную работу правительства Москвы по созданию комфортных условий для жизни.

«Я был в «Лужниках» сегодня и 10 лет назад, раньше этот огромный спортивный парк был пустым и безлюдным, но благодаря проактивному подходу и просчитанным усилиям правительства Москвы там построили велосипедную дорожку, организовали места, куда люди могут приходить вечером потанцевать, где молодежь может играть. Люди получили возможность полноценного отдыха и с удовольствием выходят из своих машин, чтобы погулять в парке», – заявил Бюттнер.

Писатель также посетил три московские клиники.

«Клиники повернулись лицом к людям. Сейчас больница – это чистое красивое место, куда можно прийти измерить давление, сахар и сдать другие анализы. То, как эти клиники работают, позволяет выявить заболевание до того, как человеку придется ложиться в стационар. Это серьезные усилия. Семена здоровья и долгожительства уже произрастают здесь», – добавил Бюттнер.

Форум социальных инноваций регионов регулярно проходит с 2015 года. В этом году в нем приняли участие около трех тысяч профессионалов из 85 субъектов Российской Федерации. Это региональные делегации, представители социально ориентированных некоммерческих организаций, бизнеса, институтов развития, науки, экспертного сообщества, волонтерского движения.

В его программу вошло более 60 открытых лекций, встреч, коуч-сессий и дискуссий. Российские и международные эксперты рассказали о лучших государственных и частных практиках в сферах образования, здравоохранения и карьеры.

С 19 по 21 июня на форуме работали выставки и стенды с презентацией технологий инновационного развития социальной сферы и лучших социальных практик регионов, проходили спектакли в поддержку благотворительных фондов и лекции.