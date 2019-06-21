РИАМО - 21 июн. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил выпускников Подмосковья с окончанием учебы в школе и выразил уверенность, что они добьются успехов в самых разных областях.

«Дорогие выпускники! От всей души поздравляю вас с успешным окончанием учебы! Теперь в вашей жизни начинается новая волнующая пора – время, когда придется ставить перед собой серьезные цели и самостоятельно определять свое будущее. Уверен, вы добьетесь успехов в самых разнообразных областях и внесете вклад в развитие родного Подмосковья. Удачи вам! Счастья, любви и новых успехов!» – написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее выпускников поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он пожелал ребятам новых побед и достижения целей.

Со школой в Московской области в этом году попрощаются свыше 33 тысяч человек.