РИАМО - 21 июн. Парк «Патриот» Одинцовского городского округа открывает выставку советской и немецкой бронетехники начального периода Великой отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы парка.

Выставка пройдет 22 июня. Посетители смогут ознакомиться с отреставрированными советским пятибашенным тяжелым танком Т-35, легким танком Т-26, средним танком Т-34 Сталинградского тракторного завода, бронеавтомобилем БА-3 и другой военной техникой. Впервые будет открыт доступ во внутреннее пространство — боевые отделения советского Т-26 и немецкого «Тигра».

«Реализуя проект «Дорога Героев. Дорога Победы», посвященный 75-летию Великой Победы, парк «Патриот» совместно с партнерами проведет 22 июня, в День памяти и скорби, памятную акцию «Чтим мужество Героев войны». Именно мужество и героизм защитников советской Родины, давших достойный отпор врагу в первые часы войны, явились основой будущей Великой Победы», — говорится в сообщении.

Попасть в танки смогут только победители викторины «50 вопросов о войне», посвященной начальному периоду Великой Отечественной войны.

Также гости смогут осмотреть городок разведчика, принять участие в развивающих программах, пострелять из охолощенного оружия и отведать фронтовой каши.

В зоне исторической реконструкции состоятся динамический показ современной бронетехники и увлекательные показательные ротные учения военнослужащих второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии под лозунгом «Боевым традициям верны. Деды отстояли, и мы защитим!». Демонстрацию воздушного боя проведут летчики Кубинского аэроклуба.

В военно-историческом комплексе «Партизанская деревня» будут организованы концерт-реквием «По душам»: «Помним всех…», урок мужества (беседы-воспоминания) «Не умолкнет во мне война» и другие мероприятия.

Начало работы выставки - в 10:00.

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