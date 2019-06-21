РИАМО – 21 июн. Семья из 13 человек приобрела дом и земельный участок в Клину по региональной программе, им было выделено свыше 10 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Многодетная мама из городского округа Клин Татьяна Бойкова приобрела жилой дом площадью более 200 квадратных метров и 11 соток земли в рамках программы Московской области «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей».

«Весной этого года четыре семьи получили сертификаты на покупку жилья по программе «7 плюс» в Клину. Одна семья из 13 человек уже приобрела дом с земельным участком. Рада, что нам удалось улучшить жилищные условия еще одной подмосковной многодетной семьи», – отметила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Она добавила, что Бойковой было выделено 10,5 миллионов рублей.

«На эти средства многодетная мама приобрела жилой дом с участком в деревне Ясенево городского округа Клин», – пояснила Федотова.

В 2019 году многодетные семьи из Клина получили в общей сложности 28 миллионов рублей по программе «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей».