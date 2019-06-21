РИАМО - 21 июн. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в пятницу вместе с главой Реутова Станиславом Каторовым осмотрели место под строительство скейт-парка в южной части города, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«На Юбилейном проспекте планируется устроить скейт-парк площадью 800 квадратных метров. Финансирование проекта составит 11,7 миллиона рублей. На данный момент проходит процедура подписания контракта. Начало работ запланировано на конец июня 2019 года», – отмечается в сообщении.

Брынцалов отметил, что в 2019 году в Московской области капитально отремонтируют более 50 спортивных объектов.

«Также в перспективе продолжение работ по строительству и обустройству скейт-парков. В 2018 году в регионе обновили 10 мест для катания», – уточнил председатель Мособлдумы.

Всего в рамках госпрограммы «Спорт Подмосковья» в 2019 году запланировано устройство скейт-парков в пяти муниципальных образованиях. Предусмотрено возведение объектов двух типов: общей площадью до 400 квадратных метров и от 400 до 800 квадратных метров стоимостью от 5 до 15 миллионов рублей. Площадки для катания первого типа откроются в Звенигороде, Лесном городке, Коломне и Лыткарине. Объекты большей площади будут построены в Наро-Фоминске и Реутове.