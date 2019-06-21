РИАМО - 21 июн. В городском округе Ступино построят тепличный комплекс по производству цветочной продукции, его площадь составит 23 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

Планируется построить высокотехнологичные теплицы с автоматическими системами капельного и верхнего полива, управления питанием и микроклиматом.

«Комплекс будет включать сервисные зоны, склады, холодильники, отгрузочный терминал, узел химической водоподготовки, энергоцентр, административно-бытовую зону, садовый центр», — говорится в сообщении.

Планируется за год выращивать здесь 3,4 миллиона тюльпанов, 60 тысяч горшечных цветов, 100 тысяч гладиолусов, 15 тысяч плодовых деревьев. Цветочная продукция будет поставляться в крупные торговые сети Московской области и Москвы.

«Реализация проекта находится на сопровождении центра содействия строительству правительства Московской области. Площадь высокотехнологичного тепличного комплекса составит 23 тысячи квадратных метров. Застройщик учел круглогодичное производство цветочной продукции и оснастил его высокотехнологичным оборудованием», — рассказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Работы будут закончены в 2020 году. Инвестором выступает ООО «Деметра технолоджи». Планируемое финансирование объекта — 250 миллионов рублей.