РИАМО - 21 июн. Следственными органами ГСУ СК РФ по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении пяти предпринимателей, обвиняемых в совершении восьми эпизодов мошеннических действий и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По данным следствия, обвиняемые путем обмана и злоупотребления доверием злоумышленники похитили денежные средства граждан на общую сумму свыше 374 миллионов рублей под предлогом инвестирования и долевого участия в строительстве многоквартирных домов на территории города Москвы и Московской области (Ленинский район, новая Москва, Одинцовский округ, Красногорск и Дмитровский округ)», – отмечается в сообщении.

Строительство домов осуществлялось в отсутствие необходимой разрешительной документации, в связи с чем впоследствии дома были признаны судом самовольными постройками и приняты решения об их сносе. Потерпевшими по делу признаны 315 человек.

На имущество обвиняемых наложен арест. Стоимость арестованного имущества покрывает размер причиненного ущерба.

На первоначальном этапе уголовное дело находилось в производстве органов внутренних дел. Однако после получения статуса адвоката одним из обвиняемых уголовное дело было передано для дальнейшего расследования в ГСУ СК России по Московской области.

«Сложность расследования уголовного дела в первую очередь заключалась в большом количестве потерпевших, обвиняемых и их защитников. Объем материалов уголовного дела составил 277 томов. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – дополняется в материале.

Кроме того, в производстве следователя находятся уголовное дело и материалы проверок по дополнительным эпизодам преступной деятельности обвиняемых, которые выделены в отдельное производство.