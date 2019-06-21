РИАМО - 21 июн. Объявлен аукцион на строительство корпуса к зданию гимназии на улице Соколова, дом 3, в Королеве, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Девятнадцатого июня 2019 года в Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ на пристройке на 200 мест к МБОУ «Гимназия №5», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Строительство предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Строительство планируют закончить в 2020 году.