РИАМО - 21 июн. В 252 объектах мелкорозничной торговли будут продавать мороженое на территории Московской области, в это число входят как сезонные объекты, так и нестационарные торговые объекты, осуществляющие свою деятельность круглогодично, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

«Схемами размещения нестационарных торговых объектов, утвержденными муниципальными образованиями, предусмотрены 32 места под размещение мобильных торговых объектов – так называемых «тележек», 40 – под выносное холодильное оборудование. Остальные 180 объектов – специализированные киоски», - сказал министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

Наибольшее количество нестационарных точек реализации мороженого функционирует в городских округах Коломенский, Электросталь, Орехово-Зуевский, Богородский и Чехов.

«Отмечу, что среди киосков мороженого есть в том числе брендовые торговые объекты, реализующие продукцию определенного производителя. Кроме того, в ассортименте более чем 70% киосков можно приобрести мороженое фирм, производственные мощности которых расположены на территории Московской области», — добавил Посаженников.