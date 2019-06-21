РИАМО - 21 июн. В Подмосковье запустили программу «Цвет лета», в рамках которой в каждом муниципалитете должна появиться экозона, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Это ландшафтное пространство, где искусственно будет создано место для отдыха людей, жизни растений, насекомых, птиц и животных. Это должен быть <…> природный оазис в черте города в проходимых местах с цветущими растениями, объектами («отелями») для птиц, мелких животных. Лучшие экообъекты будут награждены призами», – отмечается в сообщении.

Все экозоны должны быть готовы до 2 августа.

«Это должны быть зоны не на один год. Это ландшафтные пространства с многолетними цветами, красиво оформленные с точки зрения архитектуры, которые могут функционировать круглогодично», – подчеркнул министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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