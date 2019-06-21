РИАМО - 21 июн. Мособлдума присвоила министру жилищной политики Московской области Инне Федотовой награду «За службу закону» III степени, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Постановление о награде приняли в ходе 88-го заседания Московской областной думы. Его подписал председатель парламента Игорь Брынцалов.

«Награда вручается за активное участие в правотворческой деятельности органов государственной власти Московской области и большой вклад в формирование и реализацию законодательства на территории Московской области», — говорится в сообщении.