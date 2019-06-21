РИАМО – 21 июн. В Коломенском городском округе Подмосковья в связи с проведением забега «Сила духа» 22 июня перекроют движение по региональным дорогам, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С 07:00 до 15:00 будет перекрыто движение по региональным дорогам Коломна-Малино-Черкизово-Непецино-Шкинь с 0 по 7,5 километра и подъезд к деревне Подмалинки с 0 по 2 километр.

«Перекрытие введено в связи с проведением марафона «Сила духа». Маршрут забега проходит по двум региональным автодорогам, он начнется в подмосковном селе Шкинь и пройдет через деревню Подмалинки и завершится в деревне Богдановка», – говорится в сообщении.

На время проведения мероприятия в местах перекрытий будут установлены водоналивные блоки. Безопасность дорожного движения будут обеспечивать сотрудники ГИБДД и волонтеры.