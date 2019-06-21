РИАМО - 21 июн. Испытательный центр филиала института биоорганической химии (ФИБХ РАН), расположенный в наукограде Пущино, успешно прошел международную инспекцию на соответствие принципам надлежащей лабораторной практики (GLP), говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Таким образом, учреждение подтвердило высокий статус в области проведения неклинических (доклинических) исследований широкого круга лекарственных и косметических средств, различных добавок и препаратов, выполняемых по международному стандарту надлежащей лабораторной практики (GLP) и в соответствии с руководствами организации экономического сотрудничества и развития (OECD), ICH (международная организация, объединяющая регулирующие органы и фармацевтическую промышленность Европы, Японии и США) и Евразийского экономического союза», – отмечается в сообщении.

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, успешное прохождение международной инспекции позволило испытательному центру ФИБХ РАН заключить еще пять контрактов с зарубежными компаниями на выполнение неклинических исследований, результаты которых будут использоваться при составлении досье для регистрации продукции в Европейском союзе.

«Эти исследования не только довольно дорогостоящие, но и нередко недоступны для отечественных производителей лечебных препаратов и косметической продукции. Возможность использовать для регистрации своей продукции за рубежом отчеты неклинических исследований в Испытательном центре ФИБХ РАН позволяет отечественным производителям фармпродукции более активно выходить на экспортный рынок», – разъяснил Хромов.

ООО «Центр доклинических и клинических исследований» (филиал института биоорганической химии РАН) является участником фармацевтического кластера Московской области «ФармДолина».

Кластер «ФармДолина» создан в 2017 году по инициативе министерства инвестиций и инноваций Московской области с целью объединения компетенций его участников для выполнения полного цикла работ и услуг, необходимых для вывода инновационных продуктов на российский и международный рынки.

Его якорными участниками являются филиал института биоорганической химии РАН (Пущино), институт проблем химической физики РАН (Черноголовка), Московский физико-технический институт (государственный университет) (Долгопрудный), больницы научных центров РАН в городах Черноголовка и Пущино.