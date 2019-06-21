РИАМО - 21 июн. Стартовало строительство двух новых корпусов в ЖК «Южное Пушкино», общая площадь объектов составит 82 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Дома построят на улице Школьной микрорайона Мамонтовка в Пушкине, застройщиком выступает ООО «Апсис Строй».

«Строительство объектов застройщик планирует завершить во втором квартале 2023 года», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Новый семисекционный корпус №1 рассчитан на 579 квартир, четырехсекционный корпус №2 рассчитан на 264 квартиры. Двухуровневая автостоянка рассчитана на 300 мест.

При благоустройстве территории планируется установка малых архитектурных форм, декоративных фонарей, мест отдыха, будут обустроены детская и спортивная площадки.

Инспекторы выйдут с первой проверкой на объект 26 июня 2019 года.