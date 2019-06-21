РИАМО - 21 июн. В ходе мониторинга строительства дома №13, который входит в жилой комплекс «Клязьминская высота» на территории поселка Биокомбината в городском округе Щелково, инспекторы Главгосстройнадзора Московской области совместно со специалистами «Мособлстройцнила» нашли нарушения, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий зафиксированы нарушения содержания строительной площадки. Генподрядной организации будет выдано предписание с конкретным сроком устранения всех недочетов», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Объект возводится в рамках третьего этапа строительства. Застройщиком выступает ООО «Капитал». Площадь пятисекционного дома переменной этажности (10-14) составит 23 тысячи квадратных метров. Жилое здание рассчитано на 271 квартиру площадью 13 тысяч квадратных метров.

«В настоящее время на объекте ведется монтаж внутренних инженерных систем, выполняются отделочные работы мест общего пользования», – отметил Гарибян.

Плановое завершение строительства – четвертый квартал 2019 года.