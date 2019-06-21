РИАМО - 21 июн. Дорогомиловский суд Москвы признал бывшего заместителя председателя правления одного из коммерческих банков виновным в мошенничестве в особо крупном размере, ущерб от махинаций превысил 2 миллиарда рублей, сообщается на сайте МВД России.

«В ходе предварительного расследования установлено, что фигурант совместно с неустановленными лицами изготавливал подложные договоры, согласно которым осуществлялась выдача кредитов юридическим лицам. Денежными средствами, поступившими на счета различных организаций, он распорядился по своему усмотрению. Общий материальный ущерб превысил 2 миллиарда рублей», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что экс-заместителю руководителя финансовой организации назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.