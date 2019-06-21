РИАМО - 21 июн. С начала текущего года 917 тысяч жителей Московской области прошли профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию в больницах региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

60% обратившихся – женщины. По результатам обследований, практически здоровыми признали 309 тысяч человек, 34% от общего числа обратившихся. Более 145 тысяч (16%) имеют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. У 463 тысяч обследованных (50%) были выявлены заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи.

«Своевременное выявление заболевания – залог успешного лечения. Регулярные профосмотры и диспансеризация позволяют получить всю необходимую информацию о состоянии здоровья и, в случае необходимости, оперативно начать лечение», – рассказал руководитель филиала Московского областного центра медицинской профилактики Юрий Шалягин.

Он добавил, что с начала года у обследованных было впервые выявлено почти 76 тысяч случаев различных заболеваний, в том числе около 27 тысяч случаев болезней системы кровообращения, порядка 19 тысяч случаев болезней эндокринной системы, а также более 1,1 тысячи случаев злокачественных онкологических заболеваний.

С мая этого года действует новый порядок прохождения профилактических осмотров и диспансеризации в России. Теперь все взрослое население в возрасте с 18 до 39 лет может пройти профилактические осмотры каждый год, а один раз в три года – диспансеризацию. Люди старше 40 лет могут проходить диспансеризацию ежегодно.

Также для удобства работающего населения в Московской области введены единые дни диспансеризации – обследование можно пройти в субботу. С начала года было проведено 15 рабочих суббот.

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