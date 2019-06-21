РИАМО - 21 июн. Число договоров участия в долевом строительстве, зарегистрированных в Подмосковье в мае 2019 года, уменьшилось на 7,1%, по сравнению с маем 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в мае внесены 17526 записей об ипотеке. Это на 32,5% меньше, по сравнению с показателями аналогичного периода 2018 года, когда в ЕГРН было внесено 25959 записей об ипотеке, и на 23,7% меньше, чем в апреле 2019 года, когда было внесено 22982 записи.

«Количество договоров участия в долевом строительстве, зарегистрированных в Московской области в мае 2019 года, составляет 6579. Это на 7,1% меньше, чем в мае 2018 года (7082 договора) и на 14,5% меньше, чем в апреле 2019 года, когда было зарегистрировано 7692 договора», – отмечается в сообщении.

Всего за май 2019 года зарегистрировано 42104 права на жилые помещения в Московской области. Это на 20,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года – 52917 – и на 24,5% меньше, чем в апреле 2019 года (55751).

В то же время общее количество зарегистрированных прав на земельные участки в мае 2019 года (27905 прав), по сравнению с аналогичным показателем 2018 года (31 257 прав), уменьшилось на 10,7%, а по отношению к апрелю 2019 года – на 18,6% (34277 прав).