РИАМО - 21 июн. В микрорайоне Подлипки в Коломне приступили к строительству двух домов, куда переедут переселенцы из аварийного жилья, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В двух трехэтажных многоквартирных домах планируется приобретение квартир для 187 жителей, расселяемых из 75 аварийных помещений общей площадью более 3,5 тысяч квадратных метров», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

В новостройки переедут жители двух аварийных домов на улице Ленина. Завершить строительство планируют в 2020 году.

Кроме того, в 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Коломенском городском округе планируют купить квартиры для 513 жителей, переселяемых из 247 аварийных помещений общей площадью 10,9 тысячи квадратных метров.