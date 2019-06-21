РИАМО – 21 июн. На V Всероссийском форуме многофункциональных центров 2019, который проходит в Якутске с 20 по 22 июня, Московскую область наградили за победу сразу в двух номинациях, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

В рамках церемонии торжественного награждения лауреатов всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России» 2018 года благодарностью министра экономического развития РФ награжден Московский областной многофункциональный центр за победу и участие в номинации «Лучший проект» и МФЦ городского округа Мытищи Московской области за участие и победу в номинации «Лучший МФЦ».

«Заместитель министра экономического развития России Савва Шипов вручил награду директору Московского областного МФЦ Михаилу Анисимову. Уполномоченный МФЦ Московской области представил проект «Автоматизация контроля соблюдения МФЦ Московской области требований правил организации деятельности, регионального стандарта и единого фирменного стиля «Мои документы», – отмечается в сообщении.

Проект успешно реализован и уже сейчас позволяет постоянно контролировать и повышать комфортность МФЦ для заявителей.

«Сотрудники уполномоченного МФЦ проверяют многофункциональные центры на соответствие основным требованиям, предъявляемым к организации деятельности в многофункциональных центрах», – подчеркивается в материале.

Московская область уже становилась лауреатом данной категории по итогам всероссийского конкурса 2016 года.

«Награду за победу в номинации «Лучший МФЦ» вручили директору МБУ «МФЦ городского округа Мытищи» Евгению Глинкину. Необходимо отметить, что МБУ «МФЦ городского округа Мытищи» стал лучшим и по итогам регионального конкурса «Лучший многофункциональный центр Московской области» 2018 года», – поясняется в сообщении.

Команда МФЦ Московской области с каждым годом доказывает эффективность своей деятельности. По итогам первого квартала 2019 года Подмосковье заняло первое место в рейтинге субъектов РФ по эффективности организации деятельности МФЦ, а также первое место в рейтинге качества предоставления электронных услуг, что было отмечено председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

«Всероссийский конкурс «Лучший многофункциональный центр России» учрежден в 2014 году и призван стать одним из инструментов, позволяющих системно решать задачи повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг посредством «одного окна» в многофункциональных центрах России», – напоминается в сообщении.

В 2018 году на конкурс было представлено 160 заявок из 68 субъектов России. Победители определялись по четырем номинациям: «Лучший МФЦ»; «Лучший проект МФЦ»; «Лучший универсальный специалист МФЦ»; «Лучшая практика по информатизации МФЦ».

В номинации «Лучший МФЦ» участвовали 50 центров государственных и муниципальных услуг. При определении победителей учитывались как формальные показатели (эффективность, комфортность и доступность предоставляемых услуг и информации о них), так и результаты внешнего аудита работы многофункциональных центров по пяти направлениям: «Качество телефонного обслуживания», «Разнообразие способов предварительной записи», «Качество Интернет-информирования», «Общественное мнение», «Контрольная закупка».

В номинации «Лучший проект МФЦ» было представлено 37 проектов в различных областях. Среди них организация предоставления комплекса услуг по жизненным ситуациям клиентов, услуг для бизнеса, автоматизация государственных и иных услуг, управление качеством обслуживания клиентов, обучение персонала.

Наибольшее количество заявок поступило в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ», в которой регионы выдвинули 64 кандидатов.

«Итоговая оценка участников конкурса формировалась по результатам рассмотрения предоставленных ими анкет, фото- и видеопрезентаций, а также индивидуальных интервью, которые проводились представителями Минэкономразвития России, ФНС России, группы «Интерфакс» и проектного офиса Минэкономразвития России», – разъясняется в пресс-релизе.

В ходе интервью оценивался уровень профессиональной компетентности кандидатов, а также их личные качества, необходимые для работы с заявителями.

«Заявки в номинации «Лучшая практика по информатизации МФЦ» оценивались по нескольким десяткам критериев, в том числе на соответствие требованиям нормативно-правовой базы, по количеству предоставляемых с помощью АИС МФЦ услуг, интеграции с федеральными и региональными информационными системами», – заключается в сообщении.