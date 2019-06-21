РИАМО – 21 июн. На V Всероссийском форуме многофункциональных центров 2019, который проходит в Якутске с 20 по 22 июня, Московскую область наградили за победу сразу в двух номинациях, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
В рамках церемонии торжественного награждения лауреатов всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России» 2018 года благодарностью министра экономического развития РФ награжден Московский областной многофункциональный центр за победу и участие в номинации «Лучший проект» и МФЦ городского округа Мытищи Московской области за участие и победу в номинации «Лучший МФЦ».
Проект успешно реализован и уже сейчас позволяет постоянно контролировать и повышать комфортность МФЦ для заявителей.
«Сотрудники уполномоченного МФЦ проверяют многофункциональные центры на соответствие основным требованиям, предъявляемым к организации деятельности в многофункциональных центрах», – подчеркивается в материале.
Московская область уже становилась лауреатом данной категории по итогам всероссийского конкурса 2016 года.
«Награду за победу в номинации «Лучший МФЦ» вручили директору МБУ «МФЦ городского округа Мытищи» Евгению Глинкину. Необходимо отметить, что МБУ «МФЦ городского округа Мытищи» стал лучшим и по итогам регионального конкурса «Лучший многофункциональный центр Московской области» 2018 года», – поясняется в сообщении.
Команда МФЦ Московской области с каждым годом доказывает эффективность своей деятельности. По итогам первого квартала 2019 года Подмосковье заняло первое место в рейтинге субъектов РФ по эффективности организации деятельности МФЦ, а также первое место в рейтинге качества предоставления электронных услуг, что было отмечено председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.
«Всероссийский конкурс «Лучший многофункциональный центр России» учрежден в 2014 году и призван стать одним из инструментов, позволяющих системно решать задачи повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг посредством «одного окна» в многофункциональных центрах России», – напоминается в сообщении.
В 2018 году на конкурс было представлено 160 заявок из 68 субъектов России. Победители определялись по четырем номинациям: «Лучший МФЦ»; «Лучший проект МФЦ»; «Лучший универсальный специалист МФЦ»; «Лучшая практика по информатизации МФЦ».
В номинации «Лучший МФЦ» участвовали 50 центров государственных и муниципальных услуг. При определении победителей учитывались как формальные показатели (эффективность, комфортность и доступность предоставляемых услуг и информации о них), так и результаты внешнего аудита работы многофункциональных центров по пяти направлениям: «Качество телефонного обслуживания», «Разнообразие способов предварительной записи», «Качество Интернет-информирования», «Общественное мнение», «Контрольная закупка».
В номинации «Лучший проект МФЦ» было представлено 37 проектов в различных областях. Среди них организация предоставления комплекса услуг по жизненным ситуациям клиентов, услуг для бизнеса, автоматизация государственных и иных услуг, управление качеством обслуживания клиентов, обучение персонала.
Наибольшее количество заявок поступило в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ», в которой регионы выдвинули 64 кандидатов.
«Итоговая оценка участников конкурса формировалась по результатам рассмотрения предоставленных ими анкет, фото- и видеопрезентаций, а также индивидуальных интервью, которые проводились представителями Минэкономразвития России, ФНС России, группы «Интерфакс» и проектного офиса Минэкономразвития России», – разъясняется в пресс-релизе.
В ходе интервью оценивался уровень профессиональной компетентности кандидатов, а также их личные качества, необходимые для работы с заявителями.
«Заявки в номинации «Лучшая практика по информатизации МФЦ» оценивались по нескольким десяткам критериев, в том числе на соответствие требованиям нормативно-правовой базы, по количеству предоставляемых с помощью АИС МФЦ услуг, интеграции с федеральными и региональными информационными системами», – заключается в сообщении.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии