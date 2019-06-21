РИАМО - 21 июн. Мособлдума рассмотрит возможность использования участков земель Лесного фонда для содержания существующих сибиреязвенных скотомогильников, не подлежащих рекультивации, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Комитет Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка провел выездное заседание в Талдоме, посвященное исполнению органами местного самоуправления полномочий по обустройству и содержанию сибиреязвенных скотомогильников.

«Сегодня в Московской области насчитывается 41 скотомогильник. Сибирская язва – опасное заболевание, споры которого после захоронения могут сохраняться на территории до 100 лет», – отмечается в сообщении.

В 2017 году Мособлдумой был принят закон, которым муниципалитеты были наделены полномочиями по оформлению бесхозяйных скотомогильников в собственность Московской области, а также по их обустройству и содержанию.

В 2018 году на реализацию указанных полномочий из регионального бюджета было выделено 3,5 миллиона рублей, из которых израсходовано 717,4 тысячи рублей. В 2019 году предусмотрено 12,3 миллиона рублей – уже перечислено бюджетам муниципальных образований 2,5 миллиона рублей.

В прошлом году по поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова профильный комитет Мособлдумы начал выездные проверки по безопасности сибиреязвенных скотомогильников.

«Основная проблема – сложности с оформлением объектов, расположенных на землях Лесного фонда: скотомогильники не стоят на чьем-либо балансе, являются бесхозяйными, при этом санитарно-защитные зоны не установлены. И сам процесс оформления участков в собственность Московской области предполагает их перевод из категории «земли лесного фонда» в «земли категории промышленности и иного специального назначения», – добавляется в сообщении.

Дорожной картой определен срок завершения всех мероприятий по переводу – не ранее 2022 года. Но, как было отмечено на заседании комитета, это сложный процесс: требуется разработка проектной документации на образование земельного участка, изменение лесопарковых зон, согласование с различными министерствами и ведомствами Московской области. Все это занимает длительное время, а долгое отсутствие собственника у скотомогильника означает невозможность обустроить объект, обеспечить сохранность и безопасность жизни и здоровья жителей, охрану окружающей среды.

В связи с озвученным было предложено рассмотреть целесообразность разработки законодательной инициативы по внесению изменений в Лесной кодекс Российской Федерации: предлагается предусмотреть возможность использования участков земель Лесного фонда для содержания существующих захоронений животных, не подлежащих рекультивации. Комитет думы продолжит совместную работу с ведомствами по данному направлению.