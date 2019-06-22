РИАМО – 22 июн. В Москве и Московской области в субботу пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, жители возложат цветы к мемориалам и проведут траурные митинги.

В рамках Дня памяти и скорби в столице пройдут две знаковые акции, на Крымской набережной в парке «Музеон» состоится «Линия памяти», а в Александровском саду — «Вахта памяти. Вечный огонь».

На Крымской набережной пройдут концерты и спектакли, посвященные первым дням Великой Отечественной войны. В этот вечер набережную озарит огонь 1418 свечей — в память о каждом дне Великой Отечественной войны.

Принять участие в акции сможет каждый. Волонтеры помогут найти свечу, символизирующую конкретный день войны, и зажечь ее. Акция продлится до 23:30 субботы.

С 03:00 до 05:30 в Александровском саду пройдет «Вахта памяти. Вечный огонь». Юноши и девушки из молодежных объединений, общественных организаций и патриотических клубов, ветераны Великой Отечественной войны и все желающие примут участие в акции, чтобы вспомнить о событиях 1941 года, почтить память павших за Родину и возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

В четыре часа утра голос Юрия Левитана объявит о начале войны, после чего состоится возложение цветов. В нем примут участие рота почетного караула, гости и представители молодежных организаций. Затем память погибших почтят минутой молчания.

В Московской области в субботу состоится региональная акция «Подмосковье помнит». Жители подмосковных городов, представители общественных и военно-патриотических движений, неформальных сообществ, члены общественной палаты региона зажгут более 100 тысяч свечей и почтут память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания у мемориалов и памятников участникам ВОВ.

Акции пройдут во всех муниципалитетах региона. На мероприятиях выложат из свечей название своего города. Основной площадкой областной акции станет Можайск, где в 21:00 начнется театрализованное представление «Начало войны». Именно отсюда 22 июня 1941 года выпускники 1-й школы Можайска в полном составе вместе с директором отправились на фронт.

Масштабная памятная акция запланирована в субботу во Фрязине. В 20:00 там состоится памятный митинг, затем на воду спустят двухметровый самолет с зажженными на корпусе свечами в память о герое войны Иване Иванове, совершившем первый самолетный таран 22 июня 1941.

В Орехово-Зуеве в 20:00 начнется театрализованная постановка «А свадьбы были на войне», затем участники Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» из Московской области выложат композицию из 10 тысяч свечей.

22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории страны, начало Великой Отечественной войны. В этот день скорбят по всем, кто ценой своей жизни защищал Родину.