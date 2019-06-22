РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 июн. В подмосковных Люберцах в субботу пройдет траурный митинг, посвященный Дню памяти и скорби.

День памяти и скорби отмечается в России ежегодно 22 июня в годовщину начала Великой Отечественной войны, когда войска нацистской Германии без объявления войны вторглись на территорию СССР.

Начало в 10:30. Митинг традиционно пройдет у часовни Всех Святых по адресу: Октябрьский проспект, у дома №186.

Также в 4:00 в субботу возле часовни пройдет Всероссийская ежегодная акция «Свеча памяти». В 21:00 у мемориального комплекса «Вечный огонь» состоится акция с зажжением свечей и минутой молчания.

В поселках городского округа также пройдут памятные акции и митинги. В субботу в 11:00 состоится акция «Зажгите свечи» по адресу: улица Пушкина, дом №34.

В Октябрьском у памятника павшим в годы Великой Отечественной войны на улице Ленина в 11:00 в субботу пройдет траурный митинг «Мы за мир».

В этот же день в поселке Красково в 10:00 состоится траурный митинг у памятника погибшим воинам на улице Карла Маркса. В 11:00 стартует траурный митинг возле памятника погибшим воинам на улице Чехова. Там же в 21:00 пройдет акция «Свеча памяти».

В Малаховке в 12:00 стартует митинг в сквере Победы. В это же время на Малаховском кладбище пройдет акция по передаче земли с братских захоронений. В 21:00 в сквере Победы состоится митинг, посвященный мемориальной акции «Свеча Памяти».