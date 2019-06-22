РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. Жителей Подольска приглашают принять участие в Едином дне диспансеризации, который пройдет в субботу в восьми медучреждениях городского округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В Подольске продолжается проведение диспансеризации населения. Главной ее целью является оценка факторов риска и раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной преждевременной смертности населения. Среди них: сердечно-сосудистые, онкологические, хронические бронхолегочные заболевания, сахарный диабет.

«Единый день диспансеризации будет проводиться 22 июня с 9:00 до 17:.00 в восьми медицинских учреждениях: Подольская городская поликлиника №1 (Кирова, 27); Подольская городская больница №2 (Батырева, 7); Подольская городская клиническая больница №3 (Литейная, 40); Климовская городская больница №2 (микрорайон Климовск, проспект 50 лет Октября, 21); Климовская центральная городская больница (микрорайон Климовск, Больничный проезд, 1); Подольская районная больница (поселок Кузнечики, 9, корпус 1); Подольская районная больница (микрорайон Кузнечики, бульвар 65-летия Победы, 10) и Львовская районная больница (микрорайон Львовский, Больничный проезд, 4А)», – говорится в сообщении.

В текущем году осмотру подлежат жители 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998 годов рождения, прикрепленные к вышеперечисленным медицинским учреждениям. При прохождении диспансеризации не нужно получать талоны и стоять в очереди, осмотр врачами проводится в короткое время.