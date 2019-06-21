РИАМО - 21 июн. Архитектуру и благоустройство всех станций Московских центральных диаметров спроектируют в едином стиле, первый этап проекта стартует в конце 2019 - начале 2020 года на маршрутах Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Сейчас институт Генплана Москвы по заказу Москомархитектуры разрабатывает концептуальные работы и проекты планировки территорий, прилегающих к Московским центральным диаметрам (МЦД). Планируется перенести остановки, возле станций сформировать центры с магазинами и кафе, а также создать безопасные переходы.

«Все ориентировано на то, что в конце 2019 - начале 2020 года МЦД уже поедет, и люди получат новый комфортный общественный транспорт. В рамках проекта будут созданы новые остановочные пункты, для них разрабатывается единый архитектурный стиль», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что часть остановок перенесут, чтобы сократить время пересадки. Также специалисты выявили опасные очаги, где пассажиры переходят пути в не оборудованных для этого местах, но, поскольку им так удобнее, сейчас дополняют проекты планировки новыми, более безопасными переходами.

На прилегающей территории будут формироваться городские центры с кафе, магазинами и аптеками. Плюс в рамках проекта МЦД прорабатывается вопрос благоустройства – это комфортные освещенные подходы, формирование безопасной проницаемой среды. За счет того, что МЦД разгрузит ближние пригородные электрички, появляются дополнительные возможности развития того, что есть сейчас.

Как и любой градостроительный проект, МЦД будет иметь долгий и накапливаемый эффект.

«Есть период пуска, который запланирован на 2019 год. Есть период с 2022 по 2025 годы, к этому времени будут полностью сформированы новые остановочные пункты, реконструированы существующие, построены основные пути, что позволит пропустить МЦД по «своим» рельсам. Есть еще перспективы c учетом развития Москвы и Московской области до 2035 года», — отметил Кузнецов.

На первом этапе реализации проекта МЦД запустят движение по двум маршрутам – МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск. Интервал движения поездов в часы пик составит 5-6 минут. Их планируется запустить в конце 2019 – начале 2020 года.

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