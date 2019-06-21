РИАМО - 21 июн. Владельцам велосипедов, самокатов, сегвеев и гироскутеров из Московской области напомнили правила дорожного движения и посоветовали не забывать про светоотражающие элементы на одежде, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Передвигаться на самокатах, сегвееях, гироскутерах и моноколесах можно только по тротуару. При этом нужно следить за скоростью движения и не создавать помех для других пешеходов.

«Необходимо помнить про светоотражающие элементы на одежде или транспортном средстве, шлем, наколенники и нарукавники. Владельцам в том числе и электрического транспорта не разрешено выезжать на проезжую часть, так как согласно ПДД они являются пешеходами. За выезд на дорогу на таком транспорте статьей 12.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере от 500 до 1500 рублей», — говорится в сообщении.

Велосипедисты являются участниками дорожного движения с 14 лет и могут выезжать на проезжую часть. Ехать по проезжей части можно по правому краю. Кроме того, если на дороге установлен знак «Дорога для автомобилей» или «Автомагистраль», то движение на велосипеде запрещено.

Переходить железнодорожные пути можно только в специально отведенных для этого местах. Транспортное средство нужно держать в руках или катить рядом. Если приходится пересекать неохраняемый переезд, надо внимательно следить за сигналами, подаваемыми техническими средствами, убедиться, что не видно приближающегося поезда.

«В ПДД содержатся требования для велосипедистов и водителей мопедов, которые запрещают им пересекать дорогу по пешеходным переходам на транспортных средствах. За нарушение этого правила велосипедист или водитель скутера привлекается к ответственности, <…> которая предусматривает штраф 800 рублей», — отмечается в сообщении.

Переходить дорогу по пешеходному переходу можно только пешком, велосипед нужно катить рядом с собой.