РИАМО - 21 июн. В Подмосковье госпитализировали мужчину, который выпил жидкость для очистки труб, врачи оценивают его состояние как средне тяжелое, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Пострадавший продолжает лечение в Одинцовской ЦРБ, на данный момент находится в состоянии средней степени тяжести, стабилен», — сказал собеседник агентства.

Похожий случай произошел с известным актером Бари Алибасовым 4 июня. Он по ошибке выпил жидкость для очистки труб «Крот». Его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. У пострадавшего диагностировали сильнейший ожог пищевода.

В настоящее время Алибасов идет на поправку, общается с близкими и проводит время с любимым котом Чучей.