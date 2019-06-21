РИАМО – 21 июн. С 22 июня маршруты автобусов №№81 и 625 объединят в один, транспорт будет ходить ежедневно с 05:00 до 01:00, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Автобусы №625 проследуют от станции метро «Братиславская» по улице Перерве к Перервинскому бульвару. Затем они поедут по Братиславской, Поречной улицам, Мячковскому бульвару, Новомарьинской улице к станции метро «Марьино», а оттуда – по Новочеркасскому бульвару и Подольской улице», – говорится в сообщении.

В обратную сторону автобусы поедут от улицы Перервы к Донецкой улице.

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