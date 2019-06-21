РИАМО - 21 июн. Рыбоводный комплекс появится в акватории Истринского водохранилища в городском округе Солнечногорск, его площадь составит 0,73 гектара, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

На участке будут выращивать стерлядь, радужную форель, сазана, толстолобика, а также карася. Забор воды, а также перекрытие по ширине Истринского водохранилища для нужд рыболовного комплекса производиться не будет.

«На территории Истринского водохранилища объектом исследований для создания рыбоводного комплекса являлся участок вблизи деревни Пятница. Данный рыбоводный участок полностью пригоден для ведения индустриального рыболовства», – прокомментировала начальник отдела сельского хозяйства администрации горокруга Анастасия Обухова.

Подобное рыбоводное хозяйство для осуществления пастбищной и индустриальной аквакультуры существует и в других районах Подмосковья.