РИАМО – 21 июн. В городском округе Солнечногорск на трассе М-10 «Россия» появится новая транспортная развязка, окончание строительства запланировано на 2022 год, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Транспортная развязка соединит (трассу – ред.) М-10 «Россия» с построенной в 2018 году четырехполосной дорогой М-10 «Россия» – Ложки-Поварово-Пятница, которая обеспечила беспрепятственный доступ к индустриальному парку «Есипово» и автомобильному завод Mercedes-Benz», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что новая развязка ликвидирует проблемный участок, увеличив пропускную способность на 30-40%.

Общая протяженность новой четырехполосной дороги со съездами составит 4,7 километра, включая путепровод длиной свыше 100 метров через основной ход магистрали М-10 «Россия». В рамках строительства будут установлены шумозащитные экраны, новые инженерные коммуникации и наружное освещение.