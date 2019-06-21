РИАМО – 21 июн. Врачи скорой помощи выполнили все действия профессионально, пытаясь спасти годовалую девочку, которая скончалась в результате остро возникшей дыхательной недостаточности в Москве, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

Известно, что вечером 15 июня 2019 года у девочки 2018 года рождения поднялась высокая температура и резко ухудшилось состояние здоровья. Родители незамедлительно вызвали скорую помощь, однако ребенка не госпитализировали. Через непродолжительное время малолетняя скончалась дома.

«Сразу же после смерти ребенка нами была проведена внутренняя служебная проверка. В действиях сотрудников скорой помощи никаких нарушений обнаружено не было. Все они профессионально выполняли свои должностные инструкции», – сказала главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Москвы Николай Плавунов.

Он уточнил, что на основании результатов служебного расследования, смерть ребенка наступила в результате остро возникшей дыхательной недостаточности, начавшейся вследствие закрытия дыхательных путей желудочным содержимым.

«Предположительно это было молоко или молочная смесь, в результате его аспирации (вдыхания). Все действия медицинских работников станции скорой помощи не вызывают никаких сомнений в правильности принятых решений и соответствуют всем стандартам оказания экстренной медицинской помощи», – пояснил Плавунов.

Во время вызова фельдшером скорой помощи был поставлен диагноз ветряная оспа, родителям предложена госпитализация. Мама девочки подписала письменный отказ от госпитализации. Пятнадцатого июня в 5:18 к ребенку была вызвана специализированная педиатрическая бригада скорой медицинской помощи.

«Ребенок был осмотрен, маме были заданы специальные вопросы по поводу дыхания девочки, есть ли свист, шум, изменение голоса, частоты дыхания. Мама девочки не подтвердила каких-либо признаков нарушения дыхания. Врач скорой помощи оставалась с ребенком в течение 30 минут, для того, чтобы контролировать состояние, что зафиксировано в карте вызова. В системе ЕМИАС зафиксировано время окончания вызова в 5:48», – подчеркивается в сообщении.

При таком состоянии достаточно динамического наблюдения ребенка врачом педиатром поликлиники и продолжение на дому ранее назначенного лечения.

«Следующий вызов поступил в 8:18, то есть через 2.5 часа после отъезда предыдущей бригады. Со слов вызывающего скорую, ребенок перестал дышать. В течение 10 и 12 минут на место прибыли две бригады, врачебная и реанимационная. На аудио записи также зафиксировано, что обеспечено сопровождение врачом-педиатром диспетчерского центра, который руководил действиями родственников по оказанию первой помощи до момента прибытия бригады на место», – разъясняется в материале.

По прибытию на место ребенок был в состоянии клинической смерти. Врач незамедлительно начала оказание реанимационных мероприятий: искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, внутрикостный доступ для введения адреналина.

«Далее совместно с врачом анестезиологом-реаниматологом ребенок был переведен на аппаратную искусственную вентиляцию легких, продолжен непрямой массаж сердца, введение адреналина. Все реанимационные мероприятия проведены в полном объеме в течение 30 минут. К сожалению, несмотря на проводимые мероприятия, спасти ребенка не удалось», – отмечается в сообщении.

По словам мамы, после отъезда педиатрической бригады, состояние ребенка не вызывало опасения, девочка была передана отцу.

«На основании служебной проверки подтверждаю, что все действия медицинских работников станции скорой помощи не вызывают никаких сомнений в правильности принятых решений и соответствуют всем стандартам оказания экстренной медицинской помощи», – резюмировал начальник бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения Москвы, главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе Сергей Шигеев.