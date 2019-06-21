РИАМО – 21 июн. Объявлен аукцион на выполнение работ по строительству общеобразовательной школы в микрорайоне Заречье-2 города Ногинска, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«21 июня 2019 года в Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Общеобразовательная школа на 1,1 тысячи учащихся», – отметил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Школу построят в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование – средства бюджета.

Строительство планируется завершить в 2021 году.