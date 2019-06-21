РИАМО - 21 июн. В текущем году в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) в подмосковном Домодедове включили 51 многоквартирный дом, в 2018 году в округе в программу были включены 19 домов, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

«На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда в Домодедове выделено более 1 миллиарда рублей, в том числе более 176 миллионов рублей будет направлено на ремонт кровель в 40 многоквартирных домах, более 303 миллионов рублей – на ремонт внутридомовых инженерных систем в 38 МКД», – говорится в сообщении.

На ремонт фасада в 41 МКД выделена сумма более 161 миллиона рублей, утеплят фасады 34 МКД на сумму более 497 миллионов рублей, на ремонт фундамента 38 многоквартирных домов направят сумму более 12 миллионов рублей, подвальные помещения отремонтируют в шести МКД на сумму более 6 миллионов рублей, а на замену лифтового оборудования в 13 МКД будет направлено более 80 миллионов рублей.

По итогам проведения процедуры конкурсного отбора подрядных организаций по проведению строительно-монтажных работ победителем была признана организация ООО «Комтех». В настоящее время фондом и подрядной организацией выполняются мероприятия по согласованию планов-графиков производства работ.

В программу капитального ремонта прошлого года в городском округе Домодедово было включено 15 МКД по общестроительным работам и четыре МКД – по замене лифтов.

На 2019 год в Подмосковье запланирован ремонт более 2,6 тысячи домов, улучшение жилищных условий получат более 300 тысяч жителей. На эти цели выделено более 22 миллиардов рублей.